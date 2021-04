Poszukiwany ENA wpadł bo… nie zasłaniał twarzy Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna poszukiwany europejskim nakazem aresztowania trafił w ręce chorzowskich stróżów prawa. 35-latek był poszukiwany przez słowacka Policję w związku z prowadzonym tam postępowaniem. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę stróżów prawa, gdyż nie stosował się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Stróże prawa z chorzowskiej jedynki patrolując ulice miasta zwrócili uwagę na mężczyznę, który w miejscu, gdzie jest to nakazane, nie stosował się do obowiązkowego zasłania ust i nosa. Stróże prawa podjęli wobec niego interwencję. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 35-latek poszukiwany był przez słowacką Policję w związku z prowadzonym tam postępowaniem. Zatrzymany trafił już do aresztu, gdzie oczekuje na ekstradycję na Słowację.

(KWP w Katowicach / mw)