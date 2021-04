#pomagamyichronimy – dzielnicowy zdjął z torowiska mężczyznę tuż przed nadjeżdżającym szynobusem Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy ze Skwierzyny - aspirant Roman Grabowski w ostatniej chwili odepchnął mężczyznę z torowiska, tuż przed nadjeżdżającym szynobusem. Desperat chciał popełnić samobójstwo, ale dzięki skutecznej interwencji policjanta, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uratowanym mężczyzną zajęli się medycy.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Skwierzynie - aspirant Roman Grabowski po uzyskaniu informacji od dyżurnego o mężczyźnie, który chce popełnić samobójstwo skacząc pod pociąg, pilnie pojechał we wskazane miejsce. Sprawny i szybki dojazd możliwy był dzięki doskonałemu rozpoznaniu topografii terenu oraz wytypowaniu miejsca gdzie mógł znajdować się desperat. Po dotarciu rozpoczął intensywne poszukiwania mężczyzny w rejonie torowiska. W pewnej chwili zauważył nadjeżdżający szynobus poruszający się w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a następnie w niedalekiej odległości od nadjeżdżającego szynobusu siedzącego przy torach mężczyznę. Ten nie reagował na jego nawoływania oraz na nadawane sygnały dźwiękowe przez maszynistę. Sytuacja była dynamiczna i liczyły się sekundy. Aspirant Roman Grabowski widząc, że mężczyzna nie reaguje podbiegł do niego, złapał za tułów i dynamicznym ruchem odepchnął z torowiska tuż przed nienadjeżdżającym pociągiem. Po całej sytuacji uratowany mężczyzna zachowywał się bardzo apatycznie i nie chciał odpowiadał na pytania funkcjonariuszy. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego podjął decyzje o przetransportowaniu go do specjalistycznej placówki medycznej.

Praca w Policji niesie ze sobą wiele emocji, a funkcjonariusze codziennie zmagają się z sytuacjami, które wymagają od nich podejmowania błyskawicznych i trudnych decyzji. Aspirant Roman Grabowski po raz kolejny udowodnił, że potrafi odnaleźć się nawet w najtrudniejszych interwencjach.

sierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu