Policjanci uratowali życie kobiety Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji dyżurnego pabianickiej komendy i dzielnicowego z posterunku Policji w Hermanowie udało się uniknąć tragedii. W wyniku sprawnie przeprowadzonej interwencji ocalono życie młodej kobiety. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy, po czym przekazali pod opiekę lekarzy.

20 kwietnia 2021 roku dyżurny pabianickiej komendy otrzymał zgłoszenie z treści którego wynikało, że zagrożone jest życie kobiety. Mężczyzna przekazał policjantowi informację, że na ambonie myśliwskiej w pobliżu miejscowości Mogilno Duże może dojść do tragedii. Znajoma zgłaszającego chce odebrać sobie życie. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce dzielnicowego z Posterunku Policji w Hermanowie. Funkcjonariusz niezwłocznie pojechał na miejsce, w którego pobliżu zauważył, jak kobieta w pośpiechu wchodzi na ambonę myśliwską. Aspirant Mariusz Łagowski zatrzymał radiowóz, przeskoczył przez niewielki ciek wodny i w ostatniej chwili dobiegł do obiektu, na którym znajdowała się 31-latka. Mieszkanka Łodzi była roztrzęsiona i bardzo zdenerwowana. Przyznała, że przeżywa traumę, z którą nie może sobie sama poradzić. Po chwili na miejsce dojechali również policjanci z pabianickiej komendy, którzy pomogli bezpiecznie sprowadzić kobietę na ziemię. Wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał kobietę i przewiózł do pabianickiego szpitala. Niewątpliwie dzięki szybkiej i sprawnej reakcji pabianickich funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.

(KWP w Łodzi / mw)