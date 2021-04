Pomagać i chronić! Dzięki szybkiej reakcji policjantów ciężarna kobieta w ostatniej chwili trafiła na salę porodową Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant rozpoczynając służbę nigdy nie może być pewny tego, co go na niej spotka. Ale zawsze musi być przygotowany do tego, by prawidłowo ocenić sytuację i podjąć właściwą decyzję. Taką postawą wykazali się policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, którzy eskortowali rodzącą kobietę do szpitala. Dzięki ich szybkiej reakcji kobieta będąca w stanie zagrażającym życiu w ostatniej chwili trafiła na salę porodową.

W poniedziałek (19.04.2021r.) około godziny 17:55 sierż. szt. Cezary Pekałowski wraz z st. post. Kamilem Maziec patrolując ul. Pstrowskiego w Olsztynie zauważyli pojazd marki skoda, którego kierowca w sposób ciągły używał klaksonu. Funkcjonariusze podjechali do pojazdu, wówczas kierujący skodą otworzył okno i powiedział, że jego żona siedząca na tylnym siedzeniu właśnie rodzi. Policjanci natychmiast powiadomili o całej sytuacji oficera dyżurnego, a następnie włączając sygnały świetlne oraz dźwiękowe w radiowozie eskortowali samochód do szpitala w Olsztynie. Jak się okazało, kobieta znajdowała się w stanie zagrażającym życiu dziecka, po odejściu wód płodowych. Policjanci po dotarciu do szpitala pomogli personelowi w przetransportowaniu kobiety na salę porodową. Przejęty i wdzięczny za pomoc kierowca skody już na miejscu serdecznie podziękował policjantom za okazaną pomoc i szybką reakcję. Dzięki szybkiej reakcji i prawidłowej ocenie sytuacji przez funkcjonariuszy na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom, a dziewczynce życzymy dużo zdrowia.

Nagranie rozpoczyna plansza z napisem Komenda Wojewódzka Policji, następnie przejazd radiowozu i samochodu ulicami miasta. Nagranie kończy plansza z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.88 MB)

