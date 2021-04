Zuchwali złodzieje – kogo jeszcze okradli? Data publikacji 21.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Skierniewic , po pościgu , zatrzymali 3 obywateli Gruzji podróżujących czarną hondą jazz na pabianickich tablicach rejestracyjnych. Podejrzewani wpadli krótko po kradzieży torebki. W ich aucie policjanci zabezpieczyli przedmioty mogące pochodzić z innych przestępstw. KTO ROZPOZNAJE?

20 kwietnia 2021 roku skierniewicka policja otrzymała informację od świadka, który widział kradzież w rejonie cmentarza przy ul. Poniatowskiego. Złodziej wykorzystał chwilę nieuwagi sprzedającej znicze i skradł jej torebkę z dokumentami, kartą bankomatową oraz pieniędzmi. Mężczyzna widząc to ruszył za samochodem sprawców przekazując jednocześnie sygnał miejscowej policji. Po pościgu doszło do zatrzymania przez funkcjonariuszy. Uciekinierami okazali się obywatele Gruzji. Trafili do policyjnego aresztu. W samochodzie, którym się poruszali sprawcy ,mundurowi znaleźli m.in. biżuterię, zegarki, monety pochodzące najprawdopodobniej z przestępstw na terenie całego kraju.

Trwa ustalanie pokrzywdzonych.

Jeśli rozpoznajesz wśród przedmiotów widocznych na zdjęciach swoją własność prosimy o pilny kontakt z KMP w Skierniewicach – telefon całodobowy- 47 843 11 88