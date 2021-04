Recydywista aresztowany za napaść na ratowników medycznych

57-latek zatrzymany po interwencji policjantów we Władysławowie usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych oraz zmuszenia do zaniechania udzielenia pomocy medycznej podczas wykonywania obowiązków służbowych. Mężczyzna zaatakował mieczem samurajskim ratowników medycznych wezwanych w celu udzielenia mu pomocy. Decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przez niego przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 15 lat pozbawienia wolności, ponieważ w przeszłości był karany i odbywał wyrok pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.