Nie miał maseczki i naruszył nietykalność policjanta

Policjant ze strażnikiem miejskim zatrzymali 62-letniego mężczyznę, który podczas interwencji naruszył nietykalność cielesną jednego z mundurowych. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Śledczy za popełnione przestępstwo mieszkańcowi Tczewa przedstawili zarzut. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

19 kwietnia br. przed godziną 18.00 policjant ze strażnikiem miejskim, którzy podczas wspólnej służby patrolowali ulicę Wojska Polskiego i zauważyli dwóch mężczyzn niestosujących się do obecnych przepisów i niezasłaniających ust i nosa maseczką. Mundurowi od razu rozpoczęli interwencję wobec tych osób. Jeden z mężczyzn zaczął być agresywny wobec funkcjonariuszy. Sprawca w trakcie interwencji również był wulgarny i nie chciał podać swoich danych osobowych. Stróże prawa poinformowali mężczyznę, że zgodnie z prawem, na mocy art. 65 kodeksu wykroczeń ma obowiązek podać swoje dane. Jednak mężczyzna dalej nie chciał podać swoich danych, dlatego funkcjonariusze postanowili go doprowadzić do jednostki Policji. Mężczyzna cały czas stawiał bierny opór i nie stosował się do poleceń mundurowych. Sprawca w pewnym momencie uderzył dwukrotnie pięścią policjanta. Funkcjonariusze natychmiast obezwładnili mężczyznę i założyli mu kajdanki. Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, gdzie stróże prawa ustalili jego dane i okazało się, że był to 62-letni mieszkaniec Tczewa. Zatrzymany mężczyzna spędził noc w policyjnej celi.

Śledczy wczoraj przesłuchali zatrzymanego 62-latka, któremu przedstawili zarzut dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Dodatkowo mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenie. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)