Sprawcy „ustawki” w centrum miasta zatrzymani przez policjantów Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 9 osób w związku z tzw. ustawką, która miała miejsce w centrum Łodzi w wakacje 2015 roku. W efekcie działań kryminalnych 7 pseudokibiców w wieku od 36 do 45 lat otrzymało zarzuty prokuratorskie dotyczące udziału w bójce i pobiciu innych osób.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podczas wykonywania czynności służbowych wrócili do sprawy bójki, która rozegrała się w centrum miasta w połowie czerwca 2015 roku. Sprawa prowadzona w związku z konfrontacją zantagonizowanych pseudokibiców, wobec braku dostatecznego materiału dowodowego umorzona została pod koniec października 2015 roku. Pomimo formalnej decyzji procesowej kończącej postępowanie policjanci nadal prowadzili czynności zmierzające do ustalenia uczestników zdarzenia. Bazując na dobrym rozpoznaniu środowiska związanego z przestępczością pseudokibiców i analizując okoliczności sprawy, policjanci dotarli do nowych informacji i ustalili domniemanych 10 uczestników bójki, w efekcie której obrażenia odnieśli dwaj mężczyźni sympatyzujący z jedną z łódzkich drużyn. Ostatecznie żmudna praca śledczych i analiza pozyskanych dowodów pozwoliły na przedstawienie 7 zatrzymanym osobom zarzutów dotyczących udziału w bójce i pobiciu w związku z występkiem o charakterze chuligańskim. Mężczyznom notowanym w związku z udziałem w zdarzeniach powiązanych z przestępczością pseudokibiców grozić może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Obecnie dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / mw)