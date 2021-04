Uwaga na nową metodę oszustwa Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj "01:26 widać jego twarz! Może go gdzieś widzieliście? Rodzina poszkodowanej oferuje nagrodę pieniężną za wszelkie informacje o sprawcy! Policja apeluje o udostępnianie". UWAGA - tak zaczyna się próba oszustwa! Taki post pojawił się ostatnio na jednym z portali społecznościowych. Okazuje się, że aby obejrzeć tajemnicze nagranie, trzeba wpisać login i hasło do swojego konta. Wówczas tracimy nad nim kontrolę. W tej sytuacji oszuści, podszywając się pod nas, mogą wyłudzać pieniądze od naszych znajomych

Konta na portalach społecznościowych są bardzo popularnym środkiem komunikacji. Za ich pomocą utrzymujemy znajomości lub nawiązujemy nowe. Wykazujemy przy tym dużo zaufania. Dlatego nasze konta na portalach - tak jak nasze dane wrażliwe - powinniśmy szczególnie chronić. Znane są metody wyłudzania pieniędzy od znajomych właśnie za pośrednictwem portali społecznościowych. Oszuści mogą również wchodzić w posiadanie naszych danych osobowych.

Ostatnio na jednym z takich portali pojawił się post, w którym autor wzywa do rozpoznania sprawcy przestępstwa. Po kliknięciu jesteśmy przekierowani na fałszywą stronę portalu informacyjnego. Pierwszą wątpliwość powinien wzbudzić nieautentyczny link na pasku adresu strony internetowej. Opublikowany film ma ujawniać wizerunek sprawcy przestępstwa. Jednak aby go obejrzeć, trzeba podać login i hasło do swojego konta. Wówczas w ich posiadanie mogą wejść oszuści. Dlatego nie należy podawać dalej takich postów, klikać w publikowane tam linki ani nie logować się na żadne konta za ich pośrednictwem. Wzbudzic naszą czujność powinno również to, że na stronie takiej nie możemy wejść w inne zakładki czy też informacje – strona ta nie jest interaktywna.

Oszuści często podszywają się pod instytucje zaufania publicznego. Zawsze wcześniej weryfikujmy wiarygodność takich informacji. Doczytajmy w innych źródłach, sprawdźmy na oficjalnych stronach i portalach.

(KWP w Opolu / mw)