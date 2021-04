Krakowscy policjanci zlikwidowali na Śląsku nielegalną uprawę konopi Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W wyniku wspólnych działań policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z KMP w Krakowie oraz z KWP w Krakowie, w Żywcu zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn uprawiających konopie na masową skalę. Policjanci zabezpieczyli 111 krzaków konopi oraz prawie 4 kilogramy marihuany. W trakcie działań policjanci zatrzymali także trzeciego mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Ujawniając narkotyki czy zatrzymując narkotykowych dilerów, policjanci każdorazowo dążą do ustalenia źródeł ich pochodzenia. 15 kwietnia br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej udali się do Żywca, gdzie według posiadanych informacji w jednym z tamtejszych mieszkań mogły znajdować się narkotyki.

Wczesnym popołudniem, policjanci zauważyli mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu, który wsiadł do samochodu. Policjanci pojechali za nim. Okazało się, że pojechał do pobliskiego sklepu. Gdy mężczyzna po zakupach wsiadał do samochodu, został zatrzymany. Policjanci wyczuli w samochodzie wyraźną woń, charakterystyczną dla marihuany. Pojazd został natychmiast przeszukany, a wynikiem tych działań było znalezienie w nim suszu roślinnego. Następnie funkcjonariusze udali się wraz z zatrzymanym 42-latkiem do jego mieszkania, które też zostało przeszukane. Tam również natrafiono na nielegalne substancje. Policjanci zabezpieczyli w tym miejscu 111 krzewów konopi, susz roślinny w o wadze ponad 3700 gramów marihuany, lampy oświetleniowe, wentylatory oraz namioty służące do uprawy roślin. Dodatkowo policjanci, podejrzewając, że 42-latek mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających, przeprowadzili badanie śliny, którego wynik potwierdził ich przypuszczenia. W związku z tym 42-latek udał się wraz z policjantami do szpitala, gdzie pobrana została mu krew do dalszych - laboratoryjnych - badań.

Policjanci ustalili, że zatrzymany nie działał sam, dlatego też jeszcze tego samego dnia udali się oni pod inny adres w Żywcu, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich, 22-latek przyznał się, że wspólnie z 42-latkiem prowadził nielegalną uprawę konopi. Wylegitymowano również będącego na miejscu 20-latka, który po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazał się być poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Zatrzymany 42-latek oraz 22-latek usłyszeli zarzuty uprawy krzewów konopi, która mogła dostarczyć znaczną ilość środka odurzającego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto, starszy z nich odpowie również za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i czynienia jednocześnie przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo jeśli wyniki badań potwierdzą, że prowadził on pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego, to odpowie on również za to przestępstwo. Wobec 42- latka na wniosek Prokuratury Rejonowej w Myślenicach 16 kwietnia br. zastosowany został tymczasowy areszt na 3 miesiące, natomiast wobec 22-latka zastosowano policyjny dozór, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Zatrzymany 20-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 10 miesięcy pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)