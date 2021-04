Śląski rowerowy team z pomocą dla łódzkiego policjanta Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prywatnie przyjaciele od lat, wspólnie przemierzają tysiące kilometrów realizując jednocześnie swoją pasję do kolarstwa. Właśnie przygotowują się do udziału w wyścigu Tour de Silesia. Policjanci prewencji dwóch śląskich jednostek do swojej majowej wyprawy dorzucają szczytny cel - włączają się w zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego policjanta jednej z łódzkich komend

Młodszy aspirant Piotr Dębicki z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz aspirant sztabowy Jordan Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu jeszcze niedawno służyli razem w zabrzańskiej jednostce. Choć ich służbowe drogi nieco się rozeszły, mundurowych można spotkać razem na niejednym rowerowym wyścigu. W lipcu ubiegłego roku wzięli udział w #MNR2020Challenge - akcji zainspirowanej przez grupę Mundurnarowerze.

Policjanci właśnie przygotowują się do najtrudniejszego i najdłuższego dystansu maratonu Tour de Silesia — CLASSIC 500 km, który planowany jest w dniach 22-23 maja. Wzorem ubiegłego roku do swojego wysiłku fizycznego mundurowi postanowili dorzucić szczytny cel. Tym razem pragną dołączyć się do istniejącej już zbiórki pieniędzy na leczenie chorego na nowotwór mózgu policjanta prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach (województwo łódzkie) Rafała Dzwonnika. Jego leczenie jest bardzo drogie – kosztuje 520 tysięcy złotych. Zebrane w pierwszej zrzutce 200 tysięcy złotych pozwoliło na jego rozpoczęcie, ale aby móc je dokończyć, potrzeba kolejnych 320 tysięcy złotych.

O wsparcie w walce o zdrowie pabianickiego policjanta proszą cały śląski garnizon i zachęcają do udziału w zrzutce "Pomoc Dla Rafala part II "Dobro Wraca".

Pomóżmy naszemu Koledze wrócić do zdrowia!

(KWP w Katowicach / mw)