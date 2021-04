Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2020 Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego plebiscytu OSOBOWOŚĆ ROKU 2020. Najbliższe tygodnie będą okazją, aby docenić i nagrodzić działalność ludzi kultury i nauki, biznesu, polityki i samorządu oraz tych, którzy działają społecznie i charytatywnie.

Podinsp. Mirosław Strach został nominowany za zainicjowanie akcji charytatywnej typu challenge "Kilometr dla Moniki’’ - zbiórki funduszy na leczenie i rehabilitację młodej mieszkanki Niegowici, która straciła nogę w dramatycznym wypadku. Akcja w krótkim czasie objęła niemal całą Polskę.

Głosowanie odbywa się poprzez tę stronę internetową ►

Informacje o Plebiscycie ze strony organizatora:



Kategorie i etapy plebiscytu

Głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka.

W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2020, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji, w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Małopolski 2020.

W kategorii Nauka głosowanie będzie prowadzone w jednym etapie w skali całego województwa.

Ogólnopolski finał

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2020 w każdej kategorii.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpocznie się w środę, 14 kwietnia, i będzie trwało do środy, 26 maja 2021 roku, do godziny 21:30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w poniedziałek, 31 maja, i potrwa do środy, 9 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka.

Specjalne dodatki do gazety

W ramach plebiscytu do gazety dołączone zostaną dwa specjalne dodatki. W pierwszym z nich przedstawimy wszystkie nominowane osoby oraz uzasadnienia nominacji. Drugi dodatek ukaże się w czerwcu, po zakończeniu wojewódzkiego etapu plebiscytu. Zamieścimy w nim rozmowy ze zwycięzcami oraz prezentacje laureatów z każdego powiatu.

Uroczysta gala plebiscytu

Po zakończeniu głosowania odbędzie się wojewódzka gala plebiscytu Osobowość Roku 2020, na którą zostaną zaproszeni wszyscy laureaci z miast i powiatów, a także laureaci poprzedniej edycji plebiscytu Osobowość Roku 2019.

Więcej informacji o Plebiscycie na stronie: https://gazetakrakowska.pl

(KWP w Krakowie / kp)