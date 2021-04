Zadał cios nożem – tymczasowy areszt Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bemowa zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o uszkodzenie ciała. Ze wstępnych informacji wynika, że pomiędzy mężczyzną, a jego znajomym doszło do sprzeczki i przepychanki. W pewnej chwili 29-latek zadał nożem cios pokrzywdzonemu. Mężczyzna z raną kłutą brzucha został zabrany do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzut karny i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Była noc. Policjanci z bemowskiego komisariatu zostali zaalarmowani o tym, że mężczyzna został ugodzony nożem i leży na chodniku. Policjanci pojechali na miejsce, tam też została wezwana karetka pogotowia, która zabrała zranionego mężczyznę do szpitala. W sprawie został zatrzymany 29-letni mężczyzna, który był na miejscu. Ze wstępnych informacji wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki i przepychanki. W pewnej chwili 29-latek pobiegł do pokoju i po chwili wrócił z nożem, którym zadał cios pokrzywdzonemu.

Na miejsce zdarzenia przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny. Zatrzymany 29-latek został doprowadzony do policyjnej celi. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut karny dotyczący uszkodzenia ciała trwający powyżej dni siedmiu. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka izolacyjnego wobec mężczyzny. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Może grozić mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

(KSP / mw)