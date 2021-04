Kryminalni zlikwidowali laboratorium do produkcji narkotyków Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie ukrytego laboratorium oficjalnie prowadzona była hodowla psów. Kryminalni z lubelskiej komendy wojewódzkiej na miejscu ujawnili ponad 25 kg kilogramów gotowego mefedronu, 400 litrów cieczy przygotowanej do krystalizacji oraz kilkaset litrów innych substancji chemicznych, które służyły do produkcji narkotyków. Policjanci zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do produkcji środków odurzających.

Działania prowadzone przez kryminalnych z lubelskiej komendy wojewódzkiej Policji doprowadziły do zlikwidowania ukrytego na terenie Podkarpacia laboratorium mefedronu. Na jednej z posesji w powiecie przeworskim oficjalnie odbywała się hodowla psów. To nie była jednak jedyna działalność właścicieli. W pomieszczeniach gospodarskich odbywał się ostatni etap produkcji substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli ponad 25 kilogramów gotowego produktu - mefedronu, kilkaset litrów cieczy przygotowanej do jej krystalizacji oraz innych środków chemicznych. Policjanci zarekwirowali również sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków: kanistry, beczki, menzurki, mieszadła, maski przeciwgazowe, rękawiczki i wentylatory.

Do tej sprawy zatrzymana została 43-letnia mieszkanka powiatu przeworskiego i jej 33-letni wspólnik. Dodatkowo podczas przeszukania miejsca zameldowania mężczyzny ujawniono laboratorium, będące w trakcie przestoju.Całe wyposażenie laboratorium zostało zabezpieczone. Zatrzymani zostali przewiezieni do Lublina i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Tam usłyszeli zarzuty dotyczące wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej w celu wprowadzenia jej do obrotu i osiągnięcia korzyści majątkowej. Policjanci zabezpieczyli od zatrzymanych kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar. Za to przestępstwo grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Decyzją sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

(KWP w Lublinie / mw)