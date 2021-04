Opolski Rekrut o pierwszej interwencji

Służba w Policji to nieustannie zmieniające się sytuacje. To kontakt z drugim człowiekiem i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Każda służba niesie ze sobą nowe wyzwania a jednocześnie dostarcza dowodów na to, że hasło "Pomagamy i Chronimy" nie jest tylko pustym sloganem. Dzisiejsza odsłona Opolskiego Rekruta w odmienionej formule. Posłuchajcie podcastu z opowieścią na temat pierwszej interwencji. Zapraszamy.