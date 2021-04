Łomżyńscy policjanci regularnie odddają krew Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy policjanci regularnie oddają krew. Wśród nich jest wielu funkcjonariuszy, którzy są honorowymi dawcami. Do ich grona należny też posterunkowy Michał Wesołowski, który od 15 lat dzieli się tym darem z innymi. Do tej pory oddał już ponad 30 litrów krwi.

Łomżyńscy policjanci regularnie oddają krew. Wśród nich jest wielu funkcjonariuszy, którzy są honorowymi dawcami. Do ich grona należy też posterunkowy Michał Wesołowski, który od 15 lat dzieli się tym darem z innymi. Do tej pory oddał już ponad 30 litrów krwi. Nasz kolega został też uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Zarówno Michał, jak i inni łomżyńscy policjanci podkreślają, że warto być dawcą krwi i pomagać w ten sposób innym.

(KWP w Białymstoku / mw)