Policjanci zatrzymali stalkera, który nękał kobietę Data publikacji 22.04.2021 Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej zatrzymali 34-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego, który uporczywie nękał swoją byłą partnerkę. Mężczyzna również znieważył młodą kobietę i naruszył jej nietykalność cielesną. Zatrzymany usłyszał już zarzuty w tej sprawie. W świetle obowiązujących przepisów grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Kilka dni temu do policjantów z Bystrzycy Kłodzkiej zgłosiła się 19-letnia mieszkanka powiatu kłodzkiego, która powiadomiła funkcjonariuszy, że od ponad miesiąca jest uporczywie nękana przez swojego byłego partnera. Z informacji uzyskanych od zgłaszającej wynikało, iż mężczyzna wysyłał do niej liczne wiadomości tekstowe, inicjował połączenia telefoniczne, chodził za nią i obserwował, przez co wzbudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność. Dodatkowo stalker w trakcie ostatniego kontaktu z kobietą popychał ją, szarpał za włosy, a przy tym wyzywał słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe.

34-latek w chwili zatrzymania przez mundurowych był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty przestępstwa uporczywego nękania, znieważenia i naruszenie nietykalności cielesnej byłej partnerki. Swoje postępowanie tłumaczył tym, że nie mógł pogodzić się z odrzuceniem przez kobietę. Prokuratura na wniosek Policji zastosowała wobec mężczyzny między innymi zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. W świetle obowiązujących przepisów podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)