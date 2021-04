Najpierw sklep, potem lodziarnia – policjanci zatrzymali 32-letniego włamywacza Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji pracowników miejskiego monitoringu zielonogórscy policjanci służby patrolowej zatrzymali w centrum miasta mężczyznę, który pod okiem kamer rozbił szybę wystawową lodziarni. Najprawdopodobniej chciał się włamać, ale przestępstwu skutecznie zapobiegli mundurowi. Wkrótce usłyszy zarzuty, a policjanci sprawdzą czy nie ma na swoim koncie innych podobnych czynów.

W czwartek (21 kwietnia) pod godzinie 23 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał z Biura Monitoringu Wizyjnego informację, że na ulicy Niepodległości młody mężczyzna wybił szybę w sklepie z pączkami oraz lodami i najprawdopodobniej chce dostać się do środka. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci służby patrolowej, a pracownicy centrum monitorującego obserwowali poczynania mężczyzny. Mundurowi zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez pracowników monitoringu w niedalekiej odległości od sklepu, w którym wybił szybę. Mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów, dlatego został obezwładniony i skuty kajdankami, po czym trafił do komendy. Natychmiastowe przesłuchanie mężczyzny było niemożliwe, ponieważ był on w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że ma ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci przeprowadzili oględziny rozbitej szyby oraz zabezpieczyli materiał dowodowy do prowadzonej sprawy, natomiast właściciel, który powiadomiony przez policjantów pojawił się na miejscu, wycenił straty na co najmniej 2,5 tysiąca złotych. Zatrzymanym mężczyzną okazał się znany policjantom i wcześniej wielokrotnie notowany i karany za podobne przestępstwa 32-letni zielonogórzanin, który wkrótce po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut uszkodzenia mienia i zostanie przesłuchany.

W trakcie prowadzonych wstępnych czynności w sprawie okazało się natomiast, że zatrzymany mężczyzna około pół godziny wcześniej włamał się do innego sklepu w centrum miasta, skąd ukradł alkohol i pieniądze - policjanci ustalają czy miejsce jest objęte monitoringiem. Śledczy z I komisariatu typują 32-latka także do innych włamań i kradzieży, między innymi do tej samej lodziarni, dlatego może usłyszeć kolejne zarzuty.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

