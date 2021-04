Okradli seniorkę podając się za pracowników spółdzielni Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pamiętajmy, że osoby podające się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej, pracownika pomocy społecznej, inkasenta itp. zawsze możemy prosić o okazanie legitymacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwońmy do danego urzędu lub na policję.

21 kwietnia br.w Gorlicach, kobieta w wieku około 40 - 45 lat, podając się za pracownika spółdzielni mieszkaniowej, weszła do mieszkania seniorki pod pretekstem sprawdzenia rur po awarii. W trakcie wizyty kobieta poprosiła właścicielkę mieszkania, by udała się do łazienki i puściła wodę, a w tym czasie ona i jej kolega znajdujący się piętro niżej, będą sprawdzać szczelność instalacji wodnej. Po kilku minutach kobieta poinformowała, że wszystko jest w porządku i pospiesznie opuściła mieszkanie 74-latki. Kilka chwil później gorliczanka zorientowała się, że z jej mieszkania zniknęły oszczędności w kwocie 10 tys. złotych, a po złodziejach nie ma już śladu.



Aby nie stać się ofiarą oszustwa, pamiętaj o przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim zawsze przed otwarciem drzwi należy:

spojrzeć przez wizjer lub okno – kto do nas przyszedł,

jeśli nie znamy odwiedzającego – spytać o cel jego wizyty, zapiąć łańcuch zabezpieczający (jeśli zdecydujemy się na otwarcie drzwi) oraz poprosić o pokazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej, identyfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi takie postępowanie powodowane ostrożnością,

w razie wątpliwości należy umówić się na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub innej odpowiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do drzwi (jeśli osoba podaje się za przedstawiciela administracji lub innej odpowiedniej instytucji).



Policjanci radzą, aby zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych stosować nie tylko w przypadku pojawienia się przed drzwiami nieznanych „monterów” lub „hydraulików”. Również, jeśli telefonuje do nas osoba podająca się za dawno niewidzianego członka rodziny, albo policjant, który przeprowadza rzekomą tajną operację i potrzebuje pomocy finansowej.

Przestępcy nie mają żadnych hamulców moralnych, aby wzbogacić się czyimś kosztem. Są w stanie okraść każdego, nawet potrzebującą starszą osobę, która oszczędności planowała przeznaczyć na swoje potrzeby zdrowotne. Nie dajmy im tej szansy!

(KWP w Krakowie / kp)