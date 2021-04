Dzielnicowa ze Słubic nominowana do plebiscytu „Osobowość Roku” Data publikacji 22.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Edyta Pąk została nominowana w plebiscycie „Osobowość roku” organizowanego przez Gazetę Lubuską w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Dzielnicowa, która na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców Słubic, została w ten sposób doceniona za ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy są bez wątpienia najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjanci, których głównym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w podległym rejonie. Dobry dzielnicowy to policjant pracujący blisko mieszkańców, potrafiący wsłuchiwać się w ich problemy i oczekiwania oraz skutecznie na nie reagować. Doskonałe rozpoznanie podległego terenu jest szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy potrzebna jest błyskawiczna interwencja Policji, kiedy liczy się każda minuta, a w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie. W wielu przypadkach właśnie dzięki pracy dzielnicowych udało się zapobiec wielu tragediom, czy zatrzymać groźnych przestępców.

Dobra znajomość swojego rejonu i jego rozpoznanie oraz relacje z mieszkańcami, to cechy którymi powinien charakteryzować się każdy dzielnicowy. Niewątpliwie posiada je aspirant sztabowy Edyta Pąk, dzielnicowa z 25 letnim stażem. Co mówią o niej mieszkańcy Słubic? Fantastyczna kobieta, szczera, prawdomówna, jej słowo prawdy głoszone wśród nas jest wsparciem w każdej trudnej chwili. Mądra, doświadczona i kompetentna policjantka, która nigdy nie odmawia pomocy. Dzielnicowa w sposób szczególny podchodzi do problemów społecznych. Zna swoją dzielnicę, mieszkańców, ma ogromne rozpoznanie oraz szeroką wiedzę na temat problemów mieszkańców. Dzielnicowa niejednokrotnie wyciągała dłoń do ludzi mających problemy z alkoholem, którzy na początku nie chcieli od niej żadnej pomocy. Dzięki jej uporowi oraz wielkiemu sercu obecnie żyją w trzeźwości i podkreślają, że aspirant sztabowa Edyta Pąk uratowała im życie. Takich przykładów można podawać wiele, to tylko niewielka cześć pracy jaką słubicka dzielnicowa wykonuje dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Słubic. Co mówi o sobie? „Pracuję jak każdy inny. Po prostu.”

podkomisarz Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach