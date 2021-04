Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie najaktywniejszą instytucją programu Dzień Przedsiębiorczości Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie otrzymała statuetkę najaktywniejszej instytucji w ramach programu „Dzień Przedsiębiorczości 2020". Wydarzenie objęte zostało Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Dzień przedsiębiorczości to program jednodniowych praktyk dla uczniów szkół średnich. Ta ogólnopolska akcja ma na celu przybliżenie i pomoc w wybraniu przyszłego zawodu osobom, które już niebawem staną przed takim wyborem. Wydarzenie objęte było Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie o wielu lat włącza się w realizację dnia przedsiębiorczości. Dla uczniów szkół średnich, którzy być może w przyszłości wstąpią w szeregi Policji to doskonała okazja do zdobycia cennych informacji mogących pomóc w podjęciu decyzji. W trakcie spotkań młodzież zapoznawała się ze strukturą organizacyjną Policji, z wymaganiami i poszczególnymi etapami rekrutacji. Uczestnicy otrzymali informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania zawodu policjanta. O specyfice służby, ale też własnych doświadczeniach opowiadali policjanci z poszczególnych pionów. Młodzież podczas całego dnia miała możliwość poznania pracy dzielnicowych, policjantów ruchu drogowego, służby patrolowej. Najciekawszym spotkaniem dla uczestników były zajęcia praktyczne z technikiem kryminalistyki.

Przyznanie Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie tytułu najaktywniejszej instytucji to ogromne wyróżnienie, za które serdecznie dziękujemy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Autor: kom. Damian Wroczyński