Czworonożny funkcjonariusz Ivo odszedł na zasłużoną emeryturę Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Komisariatu Policji w Raciążu odbyła się nietypowa uroczystość. Owczarek niemiecki Ivo został godnie pożegnany odchodząc z szeregu czworonożnych funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego. Pies patrolowo-tropiący Ivo przez 7 lat służył w płońskiej jednostce Policji. Na co dzień patrolował ulice Raciąża i okolic, a także tropił przestępców. Zawsze pozostawał wierny swojemu przewodnikowi i opiekunowi asp. Markowi Laskowskiemu, z którym teraz zamieszkał.

Policyjny pies wiernie służył od 2014 r., kiedy powrócił z kursu specjalistycznego w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz ze swoim przewodnikiem asp. Markiem Laskowskim. Szkolenie zakończył pod koniec sierpnia 2014 r. osiągając bardzo dobry wynik na egzaminie. Policjant i pies podczas kursu musieli się nawzajem poznać, zaakceptować, a co najważniejsze, zaufać sobie nawzajem. Po kursie byli już nierozłączni. Ivo to bardzo odważny i oddany pies, nawet podczas uroczystości czujnie wodził wzrokiem za swoim opiekunem, gotowy, aby go bronić, choć żadne niebezpieczeństwo mu nie zagrażało. Pomimo choroby i wieku - 9 lat, nadal ochoczo biega za aportem, choć sprawia mu to ból. Ulubiona zabawka to oczywiście piłeczka.

Ivo to pies patrolowo – tropiący, który na swoim koncie ma wiele sukcesów. Jak wspomina jego przewodnik, w ostatnim czasie doprowadził do sprawcy rozboju, poszukiwania obejmowały trudny i duży leśny teren. Swoim węchem i doświadczeniem doprowadził również do sprawcy kradzieży elektronarzędzi. Ivo niejednokrotnie szukał też osób zaginionych, podejmował tropienia za sprawcami przestępstw i brał udział w zabezpieczeniu imprez masowych. Ivo doskonale znają okoliczni mieszkańcy, w tym także ci najmłodsi, gdyż niejednokrotnie uczestniczył on w spotkaniach profilaktycznych z dziećmi, festynach i pokazach.

W podziękowaniu za dotychczasową służbę z psem, przewodnik otrzymał dyplom od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona, a Ivo medal za wzorową służbę, który wręczyła koordynator kynologii KWP zs. w Radomiu. Fundatorem upominków był Komendant Wojewódzki Policji, NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Komendant KP w Raciążu.

Owczarek niemiecki przez lata wspólnej służby pozostawał wierny swojemu przewodnikowi asp. Markowi Laskowskiemu, który dbał o swojego podopiecznego i poświęcał mu mnóstwo czasu. Funkcjonariusz zawsze mógł liczyć na czworonoga. Silna więź, która się wytworzyła między panem a jego psem była pielęgnowana przez lata i nadal taka pozostaje. Dlatego też pomimo, że Ivo odszedł na emeryturę, zamieszkał ze swoim przewodnikiem.

W uroczystości odejścia na policyjną emeryturę czworonożnego funkcjonariusza uczestniczyli Komendant Powiatowy Policji w Płońsku insp. Jarosław Brzozowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu mł. insp. Dariusz Brzezicki, Komendant Komisariatu Policji w Raciążu nadkom. Andrzej Mikołajewski, asp. Edyta Sułkowska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu oraz funkcjonariusze KPP Płońsk i KP Raciąż. Nie mogło oczywiście zabraknąć przewodników psów służbowych. Funkcjonariusze z KMP w Płocku oraz KPP w Ciechanowie wraz ze swoimi podopiecznymi Janisą, Luną, Knagą, Jowiną oraz Letusem uświetnili pożegnanie.

Wydział Prewencji/ES