Nominacja w plebiscycie „Osobowość Roku 2020” dla świętochłowickiej mundurowej Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna mundurowa za świętochłowickiej komendy została nominowana w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Osobowość Roku 2020” w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. Sierż. Agnieszka Ściebura na co dzień zajmuje się profilaktyką młodzieży i dzieci. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Do grona osób nominowanych w plebiscycie „Osobowość Roku 2020” dołączyła kolejna świętochłowicka policjantka. Nominacja w kategorii działalność społeczna i charytatywna to wyróżnienie również dla Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, gdzie mundurowa pełni służbę jako profilaktyk społeczny. Wspólnie ze stróżami prawa z miejscowej komendy, prowadzi ona szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Policjantka prowadzi prelekcje i warsztaty z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, a także aktywnie udziela się w różnych akcjach charytatywnych i jest zawsze tam, gdzie można wesprzeć lokalną społeczność. Mundurowa pamięta także o koleżankach i kolegach z pracy. Pod koniec września minionego roku, aby pomóc choremu synowi jednej z mundurowych, zdecydowała się na chwilę zamienić mundur na kreację przygotowaną przez jej koleżankę z pracy i wcielić się w rolę modelki w konkursie podczas Industriady.



Kandydaci zostali podzieleni na 5 kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes, Nauka oraz Polityka, Samorządność i społeczność lokalna. Tytuły te przyznawane są głosami Czytelników. Głosowanie będzie trwało do 25 maja 2021 roku. Szczegóły głosowania można znaleźć pod adresem: www.dziennikzachodni.pl/osobowosc.

Gratulujemy, życzymy sukcesów i trzymamy kciuki!

(KWP w Katowicach / mw)