Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 28-latka. Agresor zaatakował dwoma nożami mieszkańca Rybnika, który wraz z grupą osób spacerował przy wybiegu dla psów wraz ze swoim pupilem. Na wniosek śledczych oraz prokuratora, decyzją sądu, został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20.04.2021 r., około 21.45 niedaleko wybiegu dla psów przy ulicy Sztolniowej. Podczas spaceru z psem grupa osób spotkała mężczyznę, który zaczepiał pupila należącego do 28-latka. Kiedy zwrócono mu uwagę, aby nie drażnił psa, mężczyzna odszedł. Po pewnym czasie awanturnik wrócił na miejsce i zaatakował 28-latka dwoma nożami, zadając ciosy w klatkę piersiową, ramię oraz udo. Ponadto rybniczanin chciał ugodzić nożem 30-latka, który stanął w obronie znajomego. W toku czynności kryminalni z Boguszowic zatrzymali 46-latka, który trafił do policyjnej celi.

W Prokuraturze Rejonowej w Rybniku zatrzymanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa oraz usiłowania uszkodzenia ciała mężczyzny. Na wniosek śledczych rybnicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

W sprawie zatrzymano również 38-latkę podejrzaną o utrudnianie czynności kryminalnym poprzez ukrycie noża, która również usłyszała zarzut i została objęta policyjnym dozorem.

(KWP w Katowicach / mw)