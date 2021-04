Pochwała dla jarosławskiego policjanta Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Bardzo, ale to bardzo chciałabym pochwalić Pana podwładnego za zaangażowanie w całą sytuację. Od samego początku wykazywał dużą chęć pomocy zwierzakowi (..) sam podjął się opieki nad zwierzęciem do momentu znalezienia właścicieli. (…) Gratuluję i zazdroszczę takiego pracownika.” Takie słowa pochwały wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu. Mieszkanka Jarosławia wyraziła słowa uznania dla funkcjonariusza wydziału patrolowo interwencyjnego st. sierż. Marcina Drzymuchowskiego, który podejmował interwencję w sprawie znalezionego psa.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu nadkom. Jana Wojtowicza wpłynęła pochwała za profesjonalne podejście funkcjonariusza wydziału patrolowo-interwencyjnego st. sierż. Marcina Drzymuchowskiego, podczas podjętej interwencji wobec czworonoga.

Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na terenie Jarosławia. Kobieta późnym wieczorem znalazła psa i zawiadomiła o tym dyżurnego jarosławskiej komendy. Na miejsce został skierowany patrol wydziału patrolowo-interwencyjnego. St. sierż Marcin Drzymuchowski, podjął się opieki nad zwierzęciem. Zabrał czworonoga do swojego domu, nakarmił i ustalił jego właściciela. Na drugi dzień labrador trafił do swojego pana.

Mieszkanka Jarosławia pogratulowała postawy policjanta, wskazując na jego zaangażowanie w całą sytuację. W swoim liście napisała, że sama powierzyłaby policjantowi psa pod opiekę, ponieważ zwierzę od razu obdarzyło go zaufaniem, jednocześnie dodając, że psy wyczuwają dobrych ludzi.

Takie słowa uznania dla każdego z policjantów są bardzo miłe i stanowią motywację do dalszych działań.