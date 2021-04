Zatrzymany za posiadanie 3 kg narkotyków Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewali o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. W jego mieszkaniu w powiecie grajewskim funkcjonariusze znaleźli 3 kilogramy mefedronu. 29-latek decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przypuszczali, że jeden z mieszkańców powiatu grajewskiego może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Praca operacyjna funkcjonariuszy skupiła się na potwierdzeniu tej informacji.

We wtorek (20.04.2021 r.) w trakcie prowadzonych czynności kryminalni zauważyli, że podejrzewany przez nich 29-letni mężczyzna wsiada do auta znajdującego się niedaleko obserwowanego przez nich budynku. Był to dogodny moment na zatrzymanie mężczyzny. W trakcie jego legitymowania policjanci zauważyli w pojeździe, do którego wsiadał, znaczną ilość gotówki. 29-latek nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć jej pochodzenia, a w obecności policjantów zachowywał się bardzo nerwowo.

Kryminalni postanowili przeszukać jego mieszkanie. W jednym z pomieszczeń policjanci znaleźli trzy torby - każda o wadze kilograma, w których znajdowała się krystaliczna substancja. Mężczyzna nie był w stanie określić, co to jest. Funkcjonariusze znaleźli również broń pneumatyczną na kule gumowe oraz maczetę, które miały służyć zatrzymanemu - jak sam oświadczył, do obrony.

Zabezpieczona substancja trafiła do laboratorium kryminalistycznego, które stwierdziło, że jest to mefedron. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a później przed oblicze sądu, którego decyzją najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności za posiadanie znacznych ilości substancji odurzających.

(KWP w Olsztynie / kp)