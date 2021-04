17-latek zatrzymany przez ostrowskich policjantów za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowscy policjanci zatrzymali 17-latka podejrzanego o ugodzenie nożem. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Ostrowi Mazowieckiej. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

13 kwietnia br., wieczorem, dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o mężczyźnie ugodzonym nożem. Zdarzenie miało miejsce w pobliżu jednego ze sklepów w Ostrowi Mazowieckiej. Sprawca podszedł do mężczyzny siedzącego przy sklepie i kilkukrotnie ugodził go nożem, po czym uciekł. Pokrzywdzony 41-latek został przewieziony do szpitala a poszukiwaniem sprawcy zajęli się ostrowscy policjanci z wydziału kryminalnego. To był wyjątkowo pracowity okres dla kryminalnych ale i dla dzielnicowych. Policjanci analizowali wiele informacji, przesłuchiwali świadków, zabezpieczyli nagrania z monitoringów. W trakcie pracy nad tą sprawą policjanci wytypowali i zatrzymali w miniony wtorek podejrzewanego o to przestępstwo 17-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego.

Zebrany w wyniku intensywnej pracy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wczoraj, 22.04.2021 r. ostrowski sąd przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowaniu wobec 17-latka środka zapobiegawczego i najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nie krótsza niż 8 lat, 25 lat albo nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)