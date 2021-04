Odpowie za nielegalny obrót alkoholem zza wschodniej granicy Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz funkcjonariusze opolskiej KAS zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie i obrót nielegalnym alkoholem. Wspólne działania policjantów i funkcjonariuszy KAS doprowadziły do zabezpieczenia ponad 700 litrów nielegalnych wyrobów akcyzowych. Za przestępstwo paserstwa z kodeksu karno-skarbowego 41-latkowi grozi teraz do 3 lat więzienia i wysoka grzywna.

Mundurowi podejrzewali, że 41-letni mieszkaniec powiatu opolskiego handluje nielegalnym alkoholem. Dlatego aby zweryfikować operacyjne ustalenia, policjanci wspólnie z funkcjonariuszami opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeszukali teren posesji. Ich typowania potwierdziły się. W pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się na terenie gminy Łubniany funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 700 litrów alkoholu bez akcyzy. Jak ustalili mundurowi, 41-latek alkohol sprowadzał z Ukrainy i sprzedawał na szkodę Skarbu Państwa.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty za paserstwo akcyzowe. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że wartość uszczuplenia należności podatkowych na rzecz Skarbu Państwa mogła wynieść nawet 50 tysięcy złotych. Natomiast rynkowa wartość zabezpieczonego alkoholu to blisko 60 tysięcy złotych.

Mieszkańcowi powiatu opolskiego grozi wysoka grzywna i do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Zabezpieczony towar posłuży najprawdopodobniej teraz do przygotowania środków dezynfekcyjnych do walki z Covid-19.

(KWP w Opolu / mw)