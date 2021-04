Skradziony w Niemczech mercedes sprinter warty 85 tys. euro odzyskany przez kryminalnych Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy operacyjnej żarskich kryminalnych odzyskany został bus marki Mercedes Sprinter warty 85 tysięcy euro, którego skradziono na terenie Niemiec. Podejrzani w wieku 29 i 26 lat usłyszeli zarzuty paserstwa. Może im grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 20.04.br., kryminalni z żarskiej komendy w wyniku skutecznej pracy operacyjnej, ustalili, że na posesji w jednej z miejscowości w powiecie żarskim, znajduje się skradziony na terenie Niemiec samochód. Policjanci natychmiast pojechali w ustalone miejsce. Tam zastali dwie osoby, które „pracowały” przy busie marki Mercedes Sprinter. Mężczyźni zdążyli już częściowo rozebrać specjalistyczny samochód. Funkcjonariusze sprawdzili pojazd w policyjnych bazach danych i potwierdzili, że został on skradziony w Niemczech. W związku z tym 29 i 26-latek zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. Po wykonaniu czynności procesowych na miejscu zdarzenia, odzyskany pojazd został zwrócony właścicielowi. Jego wartość pokrzywdzony wycenił na 85 tysięcy euro.

Podejrzani zostali przesłuchani i usłyszeli zarzut paserstwa. Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności, jednakże mężczyznom może grozić nawet 10 lat więzienia z uwagi na znaczną wartość mienia.

(KWP w Gorzowie / mw)