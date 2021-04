Takiej informacji w trakcie kontroli drogowej nie spodziewali się

"...mój 7-miesięczny syn uległ wypadkowi w domu..." - takie słowa usłyszeli białostoccy policjanci od kierowcy, który popełnił wykroczenie. Reakcja starszej posterunkowej Moniki Dmochowskiej i młodszego aspiranta Jarosława Wiktoruka mogła być tylko jedna. Włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne i umożliwili mężczyźnie szybko i bezpiecznie dotrzeć do syna. Wczoraj wdzięczny ojciec podziękował policjantom "…za perfekcyjne wykonanie swoich obowiązków, chłodne, profesjonalne podejście do sytuacji...". To kolejny przykład, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc.