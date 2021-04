Odzyskali skradzione mienie w tym 10 zabytkowych jednośladów Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kutnowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w ostatnim czasie dopuścili się szeregu przestępstw na terenie Kutna. Zatrzymani mężczyźni ukradli z terenu jednej z firm mienie na łączną kwotę ponad 30 tys. zł. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła również na przedstawienie jednemu z nich zarzutu kradzieży z włamaniem do warsztatu samochodowego skąd skradziono mercedesa i 10 zabytkowych jednośladów. Wszystkie pojazdy zostały odzyskane. Mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

20 kwietnia 2021 roku około godz. 8.30 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na terenie jednej z firm przy ul. Lotniczej prawdopodobnie dochodzi do kradzieży mienia. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę podczas kradzieży metalowych elementów. Sprawca ładował skradzione mienie na przyczepkę samochodową. Jak się okazało, czynu tego dokonywał razem ze wspólnikiem, który przed przybyciem patrolu uciekł. Przyłapanym na gorącym uczynku mężczyzną okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, który został osadzony w policyjnym areszcie. Podczas przeszukania jego posesji odnaleziono również inne przedmioty pochodzące z kradzieży z terenu tej samej firmy, a ponadto ujawniono 9 sztuk sadzonek ziela konopi. Mężczyzna posiadał również przy sobie marihuanę. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone przez policjantów do dalszych czynności procesowych. Równocześnie mundurowi przystąpili do ustalenia drugiego z mężczyzn i jeszcze tego samego dnia jego personalia był znane policjantom.

21 kwietnia 2021 roku został zatrzymany 37-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, wspólnik 29-latka. Wnikliwa i skrupulatna praca policjantów z pionu kryminalnego, bardzo drobiazgowa analiza zebranego materiału dowodowego dała również podstawę do przedstawienia 29-letniemu mężczyźnie zarzutu za kradzież z włamaniem, która miała miejsce na początku kwietnia bieżącego roku do jednego z warsztatów na terenie Kutna. Z warsztatu wówczas skradziono samochód marki Mercedes, 10 zabytkowych motorowerów oraz motocykli, a także części i akcesoria motoryzacyjne wycenione przez pokrzywdzonego na 150 tysięcy złotych. Drobiazgowość i skrupulatność w podejściu do sprawy opłaciła się. Trop doprowadził policjantów do jednej z posesji na terenie powiatu, gdzie jak wynikało z ustaleń miały być ukryte zabytkowe jednoślady marki Gazela, Żak, Komar, Jawa, WFM, DKW . Wszystkie zostały odzyskane przez mundurowych. Mercedes został odnaleziony zaraz następnego dnia po włamaniu na terenie Brześcia Kujawskiego dzięki zainteresowaniu przypadkowego kolekcjonera. Sprawa jest rozwojowa. Planowane są dalsze zatrzymania.

29-letni mieszkaniec naszego powiatu usłyszał łączenie 5 zarzutów. Dwa zarzuty dotyczą kradzieży z terenu firmy przy ul. Lotniczej w Kutnie, dwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz za włamanie do warsztatu i kradzież samochodu oraz zabytkowych jednośladów. Natomiast 37-latkowi przedstawione został dwa zarzuty za kradzież.

(KWP w Łodzi / mw)