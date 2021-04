Ostrzegamy przed oszustwami internetowymi Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 35-latka na jednym z portali aukcyjnych sprzedawała buty. Zamiast otrzymać na swoje konto pieniądze za sprzedaż, została oszukana. Z jej konta zniknęło 4 000 złotych. Postęp technologiczny sprawił, że bankowość i zakupy w znacznym stopniu przeniosły się do sieci. Jednak internet tak jak każde inne miejsce nie powinien zwalniać z czujności i zachowania zdrowego rozsądku.

Do policjantów z Brzegu zgłosiła się poszkodowana. Z przekazanych przez 35-latkę informacji, wynikało że została oszukana na portalu internetowych. Na jednym z komunikatorów napisała do niej osoba zainteresowana udostępnioną przez nią ofertą sprzedaży butów. Transakcja miała się odbyć za pośrednictwem portalu aukcyjnego, a pieniądze trafić bezpośrednio na konto.

35-latka weszła w link, który otrzymała w wiadomości. W ten sposób miała wygenerować kod do paczkomatu. W celu potwierdzenia formularza zalogowała się na konto bankowe i dodała nowe urządzenie. Wówczas oszust za pomocą kodu BLIK zrealizował wypłatę środków z jej konta. W ten sposób poszkodowana straciła 4 000 złotych.

Jak nie dać się oszukać w przypadku sprzedaży na portalach aukcyjnych?

bądź czujny, gdy otrzymasz wiadomość od kupującego, że już wpłacił, bądź wpłaci pieniądze za sprzedawany przez Ciebie przedmiot, a Ty jedynie poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej będziesz miał pieniądze na swoim koncie;

nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu;

czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostaje z banku, zanim wykorzystasz go, nie wiedząc, co autoryzujesz;

każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym czy to przez wiadomości mailowe, SMS-y i komunikatory, które zwierają linki, powinno wzbudzić naszą czujność;

zwróć uwagę na pisownie w wiadomości – jeśli to oszustwo często zawiera błędy i literówki;

każdy sposób wywarcia na nas presji czasu, pośpiechu, szybkiego sfinalizowania transakcji powinno wzmóc nasza czujność.

Dzisiejsze zakupy przeniosły się do internetu. Zwłaszcza osoby młode śledzą aukcji i też w ten sposób sprzedają różne przedmioty. Niestety oszuści również tutaj działają i wykorzystują każdą sposobność, by się wzbogacić. Przede wszystkim nie dajmy się zwieść okazji i szybkiemu zarobkowi. Warto również poświęcić kilka chwil i przeczytać na portalu wskazówki jak bezpiecznie kupować i sprzedawać. Każda z takich stron ostrzega, co powinno wzmóc naszą uwagę i jak chronić swoje dane wrażliwe i pieniądze. Lepiej stracić trzy niepewne okazje, niż raz dać się oszukać.

My również zachęcamy do lektury Kompendium - jak nie dać się oszukać w internecie

(KWP w Opolu / kp)