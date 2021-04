W komentarzu internetowym groził policjantowi. Teraz odpowie przed sądem Data publikacji 23.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 36-latek odpowie przed sądem za kierowanie gróźb karalnych w Internecie w kierunku jednego z wałbrzyskich policjantów. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Pod koniec marca br. na jednym z portali internetowych pod informacją prasową pojawił się komentarz, który zaciekawił śledczych wałbrzyskiej komendy. Okazało się, że padają w nim dane personalne jednego z funkcjonariuszy. We wpisie nieznana osoba kierowała w stosunku do policjanta groźby pozbawienia życia. W związku z tym policjant złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przez internautę przestępstwa, gdyż istniała obawa, że groźby te zostaną spełnione.

W toku wykonanych czynności operacyjnych i procesowych funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego wałbrzyskiej komendy ustalili, a następnie zatrzymali podejrzewanego o to przestępstwo 36-letniego mieszkańca Wałbrzycha. Mężczyzna usłyszał już zarzut kierowania w internecie gróźb karalnych w stosunku do funkcjonariusza. Przyznał się do popełnienia tego czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

W związku z tym zdarzeniem warto po raz kolejny zaznaczyć, że wolność słowa ma swoje granice. Nie ma przyzwolenia na hejt oraz mowę nienawiści. Pamiętajmy, że w cyberprzestrzeni nikt nie jest anonimowy, każde zachowanie pozostawia swój ślad, a bezkarność osób łamiących prawo jest tylko pozorna, dlatego apelujemy do internautów o stosowanie się do ogólnie przyjętych norm oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa.

(KWP we Wrocławiu)