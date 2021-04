Areszt dla sprawców napadu rabunkowego Data publikacji 24.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek policji i prokuratury Sąd Rejonowy w Oławie zastosował środek zapobiegawczy wobec czterech mężczyzn podejrzanych o dokonanie napadu rabunkowego na młodym mieszkańcu miasta. Do zdarzenia doszło 28 stycznia br. Przestępcy weszli do domu pokrzywdzonego pod pretekstem dostarczenia przesyłki kurierskiej, obezwładnili i związali 23-latka, a następnie obrabowali dom. Łupem sprawców padły pieniądze, sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty o łącznej wartości ponad 140 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Przypomnijmy, 28 stycznia 2021r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie o napadzie rabunkowym, do którego miało dojść w jednym z domów na terenie miasta. Z relacji zgłaszającego wynikało, że przed godz. 8.00 do drzwi domu zapukał mężczyzna podający się za kuriera. Wykorzystując nieuwagę 23-latka, mężczyzna wtargnął do mieszkania i zaatakował chłopaka uderzając i kopiąc go po całym ciele. Jak się okazało nie działał sam. Pomagali mu trzej koledzy, którzy również weszli za nim do mieszkania. Po związaniu pokrzywdzonego, mężczyźni spenetrowali dom i ukradli ponad kilkadziesiąt tysięcy złotych, aparat fotograficzny, telefon komórkowy oraz inne wartościowe przedmioty oszacowane przez pokrzywdzonego na kwotę ponad 140 tys. złotych.

Kilka dni temu, w wyniku szeroko zakrojonych działań policyjnych, zatrzymano czterech mieszkańców Dolnego Śląska w wieku od 27 do 38 lat, którym przedstawiono zarzuty. Przy jednym z nich zabezpieczono ponad 3600 porcji handlowych marihuany. Zebrany w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy pozwolił policji zawnioskować do prokuratury, a tej poprzeć wniosek przed sądem, o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci trzech miesięcy aresztu wobec wszystkich podejrzanych mężczyzn. Sąd zastosował ten środek zapobiegawczy. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy cały czas sprawdzają wszystkie okoliczności przestępstwa. Napastnikom grozi kara pozbawienia wolności do lat 12