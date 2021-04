Bezpieczeństwo na drodze przede wszystkim - kierowco pamiętaj! Data publikacji 24.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Warunki na drogach nadal są zmienne. Pogoda płata nam różne figle. Jezdnia, zwłaszcza rano, jest często śliska i mokra. Występują też mgły. Zdarza się, że pada deszcz, a nawet śnieg czy grad, przez co wieczorami widoczność też jest utrudniona. Policjanci ostrzegają przed brawurową jazdą. Wczoraj doszło do śmiertelnego wypadku w okolicach Jawora.

Mamy wiosnę i pogoda płata nam różne figle. Jednego dnia jest ciepło i słonecznie, a już kolejnego może padać deszcz, grad czy nawet śnieg. Poranki na drogach bardzo często są mgliste, jezdnia jest śliska i mokra, wieczorami widoczność utrudniona. To wszystko składa się na okoliczności trudnych warunków drogowych. Należy zachować ostrożność, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Wczoraj po godz. 17:00 w powiecie jaworskim doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła 47-letnia kobieta, pasażerka jednego z samochodów. Obaj kierowcy w stanie ciężkim zostali przetransportowani do szpitala. Przyczyną wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy osobowej Toyoty przez 23-letniego kierowcę VW Passata.

To pokazuje nam, że nie należy wykazywać się brawurą za kierownicą, zwłaszcza kiedy warunki pogodowe są zmienne i nie wiemy co nas może czekać na drodze. Śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność czy padający deszcz nie są sprzymierzeńcami w podróży. To od nas kierowców zależy czy bezpiecznie dotrzemy do celu. Czasem lepiej zwolnić, zdjąć nogę z gazu, czasem lepiej się spóźnić, ale dojechać tam, gdzie chcemy.

Pamiętajmy także o prawidłowym przygotowaniu auta do jazdy. Sprawdzeniu czy pojazd jest sprawny, o uzupełnieniu płynów, o wymianie opon zgodnie z porą roku i warunkami na drogach, o zapinaniu pasów bezpieczeństwa, o przewożeniu dzieci w odpowiednich fotelikach samochodowych, o tym, by nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Wszystkim nam zależy, by dotrzeć do celu "całym i zdrowym".