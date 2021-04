Myśliborscy policjanci pomogli w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dbanie o życie innych i chęć niesienia im pomocy – te cechy na pewno posiadają sierż. sztab. Krzysztof Krauze i sierż. sztab. Julian Gamułkiewicz, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu. To oni w trakcie przeprowadzanej kontroli drogowej podjęli decyzję, aby natychmiast przewieźć 50-letniego mężczyznę do szpitala. Mężczyzna wymagał natychmiastowej opieki medycznej.

22 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00 swoją służbę rozpoczęli sierżant sztabowy Krzysztof Krauze i sierżant sztabowy Julian Gamułkiewicz, funkcjonariusze myśliborskiej drogówki. Po przeprowadzonej odprawie do służby udali się w wyznaczony rejon służbowy, by patrolować drogę S - 3. Około godziny 18:30 zauważyli pojazd, który poruszał się z nadmierną prędkością w kierunku Szczecina. Z uwagi, że pojazd poruszał się z prędkością 209 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h, mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

W trakcie kontroli okazało się, że kierujący 50-letni mieszkaniec powiatu łobeskiego jedzie do szpitala w Szczecinie. Mężczyzna oświadczył, że omyłkowo wypił znaczną ilość samochodowego płynu chłodniczego. W trakcie rozmowy stan zdrowia 50-latka gwałtownie się pogorszył. Kierujący zaczął skarżyć się na ból w przełyku oraz duszności. Zaczął również tracić przytomność.

Funkcjonariusze z uwagi stan, w jakim znajdował się mężczyzna, podjęli decyzję, aby natychmiast pomóc kierującemu w dotarciu do szpitala. Z uwagi na fakt, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta, policjanci sytuację tę zgłosili dyżurnemu, a następnie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wyruszyli do szpitala w Pyrzycach. Jednak tam dowiedzieli się, że muszą pojechać do szpitala w Stargardzie, ponieważ w pyrzyckiej placówce chwilowo nie ma lekarza oraz karetki pogotowia.

Pomimo tych okoliczności, funkcjonariusze bezpiecznie dotarli do szpitala w Stargardzie, gdzie przekazali 50-latka pod opiekę lekarzy.

Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona interwencja pozwoliła na szybkie udzielenie mężczyźnie profesjonalnej pomocy medycznej, a tym samym być może uratowanie mu życia.

(KWP w Szczecinie / kp)