#LivezPolicją – zostań policyjnym pilotem Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chcesz dołączyć do elitarnej grupy policyjnych pilotów? Jesteś ciekaw, jak wygląda codzienna służba tych, którzy pilnują bezpieczeństwa z lotu ptaka? A może marzy Ci się pilotowanie policyjnego Black Hawka lub Bella? Jeśli chcesz dowiedzieć się, co musisz zrobić, żeby zasiąść za sterami policyjnego śmigłowca - oglądaj nasz #LivezPolicją – zostań policyjnym pilotem już w najbliższy wtorek, 27 kwietnia o godz. 17.00

Podczas live’a dowiesz się m.in. co oznacza w policyjnym lotnictwie GARDA i kiedy jest używana, czy policyjny pilot to zawód typowo męski czy wręcz przeciwnie – są wśród pilotów także kobiety i za co w policyjnym Black Hawku odpowiedzialny jest Crew Chief. Z naszą kamerą zajrzymy tam, gdzie nie każdy może wejść. A gdzie to będzie – dowiesz się oglądając nasz #LivezPolicją.



Warto się z nami spotkać! Kiedy? Już w najbliższy wtorek, 27 kwietnia o godz. 17.00. Gdzie? Na naszych profilach: Facebook: @policjaPl oraz po raz pierwszy na naszym kanale na YouTube: https://youtu.be/GqD7KTbWmIY



Tym razem naszymi gośćmi będą piloci i mechanicy z Zarządu Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.



Pamiętaj – już wkrótce #LivezPolicją – zostań policyjnym pilotem. Do zobaczenia!

(BKS KGP)