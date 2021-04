Niebiesko-zielona pomoc dla chorych dzieci dotarła do warszawskiego szpitala

Na co dzień współpracują na różnych płaszczyznach. W wielu miejscach można zobaczyć wspólne patrole złożone z policjantów i strażników granicznych. Teraz razem pomogli jednemu z warszawskich szpitali. Policjanci z Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili zbiórkę darów dla chorych dzieci, a na ich apel o pomoc odpowiedzieli związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej. Do zbiórki włączyło się też szefostwo Centrum Handlowego E.Leclerc w Radomiu. Swoją „cegiełkę” do akcji dołożył także Zarząd Terenowy NSZZP KMP w Radomiu.