Policjanci zabezpieczyli podróbki warte blisko 300 tysięcy złotych

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nysie zabezpieczyli podrobioną odzież i obuwie znanych firm. Łączna wartość oryginalnych odpowiedników wynosi blisko 300 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano 30-letniego obywatela Bułgarii. Za wprowadzenie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi może mu grozić do 2 lat pozbawienia wolności.