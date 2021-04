Przyszła podpisać dozór z nożem w rękawie Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W piątkowy poranek doszło do nietypowej interwencji sejneńskiego dyżurnego. Mieszkanka Sejn po wejściu do komendy nagle wyciągnęła nóż z rękawa bluzy i przyłożyła go do swojej szyi. Dyżurny błyskawicznie opanował sytuację. Kobieta bezpiecznie została przekazana załodze karetki pogotowia.

(KWP w Białymstoku/ mw)