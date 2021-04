Podziękowania dla policjantów z Pieńska Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Jestem miło zaskoczony zrozumieniem oraz profesjonalnym podejściem do danej sprawy przez policjantów z Komisariatu Policji w Pieńsku. Również czekając na przesłuchanie zauważyłem jak empatycznie podchodzą do obywateli, którzy się do nich zgłaszają...”. To fragment podziękowań, które wpłynęły do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dla Komendanta Komisariatu Policji w Pieńsku podkomisarza Dariusza Sierzputowskiego, aspiranta sztabowego Roberta Dyjankiewicza i aspirant Lucyny Górniak.

Do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wpłynęły podziękowania dla policjantów z Komisariatu Policji w Pieńsku od jednego z mieszkańców. W przesłanym piśmie nadawca podziękował Komendantowi Komisariatu Policji w Pieńsku podkomisarzowi Dariuszowi Sierzputowskiemu oraz policjantom aspirantowi sztabowemu Robertowi Dyjankiewiczowi i aspirant Lucynie Górniak za zrozumienie, empatyczne i profesjonalne podejście zarówno do niego, jak i innych obywateli odwiedzających komisariat: „...jestem miło zaskoczony zrozumieniem oraz profesjonalnym podejściem do danej sprawy przez policjantów z Komisariatu Policji w Pieńsku. Również czekając na przesłuchanie zauważyłem jak empatycznie podchodzą do obywateli, którzy się do nich zgłaszają...”

Policjanci zawsze dokładają wszelkich starań, żeby osoby, które zgłaszają się z jakimkolwiek problemem, wiedziały, że funkcjonariusze zrobią wszystko, co możliwe, by otrzymały profesjonalną, realną i skuteczną pomoc. Wykonując swoje codzienne zadania nie oczekują specjalnych podziękowań. Nie mniej jednak jest nam bardzo miło jeśli ktoś doceni i zauważy zaangażowanie i trud codziennej służby.

(KWP we Wrocławiu / kp)