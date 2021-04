Zatrzymany za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu kolscy kryminalni przechwycili blisko 2,5 kilograma różnych środków odurzających oraz specjalistyczną wagę do odmierzania porcji narkotyków. Zatrzymany mężczyzna po usłyszeniu zarzutów trafił do aresztu.

31-latek od pewnego czasu był w zainteresowaniu kolskich kryminalnych. Kilka dni temu, policjanci po zebraniu materiału pozwalającego na podjęcie działań, korzystając z pomocy psa służbowego wyszkolonego do wykrywania środków odurzających, przeszukali samochody należące do mężczyzny. W jednym z nich znaleźli 1 gram suszu roślinnego. Wszystko wskazywało na to, że jest to marihuana. Następnie mundurowi weszli do zajmowanego przez mężczyznę mieszkania. Tam zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany, amfetaminy, metaamfetaminy oraz kokainy o łącznej wadze niemal 2,5 kilograma.

31-latka natychmiast zatrzymano. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów popełnienia przestępstw z Ustawy o zwalczaniu narkomanii. Zarzucono mu posiadanie znacznej ilości środków odurzających - co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat oraz udzielenia narkotyku osobie małoletniej, za co można spędzić w więzieniu od 6-miesięcy do 8 lat.

Wobec zgromadzonych dowodów i ilości zatrzymanych narkotyków prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Skład orzekający nie miał wątpliwości co do potrzeby zastosowania tego środka zapobiegawczego. 31-latek na proces poczeka w areszcie, gdzie spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dalszych zarzutów w prowadzonym w tej sprawie śledztwie.

(KWP w Poznaniu / kp)