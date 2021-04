Dwóch 19-latków odpowie za napad na kuriera

Dzięki szybkiej reakcji świadka zdarzenia oraz intensywnej pracy policjantów zatrzymano dwóch 19-letnich sprawców napadu na kuriera. Mieszkańcy powiatu kościerskiego obezwładnili mężczyznę gazem i kopali, a następnie zabrali mu saszetkę z pieniędzmi o wartości prawie 10 tysięcy złotych. Świadkowi zdarzenia grozili również przedmiotem przypominającym broń. Obaj zatrzymani odpowiedzą za rozbój, za co grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności, a jeden z nich również za kradzież rozbójniczą, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.