Policyjny team – ojciec i syn - zatrzymali nietrzeźwą kierującą Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny team – ojciec z synem z Wejherowa w czasie wolnym od służby zatrzymali na terenie powiatu puckiego 24-letnią nietrzeźwą kierującą volkswagenem. Badanie trzeźwości kobiety wykazało, że miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

W niedzielę około godziny 14:30, na drodze prowadzącej do Leśniewa dyżurny z wejherowskiej komendy wspólnie z synem, który także jest policjantem, jadąc swoim samochodem w dniu wolnym od służby, zauważyli osobowego volkswagena, którego styl jazdy wskazywał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Policjanci dyżurny st. asp. Rafał Zaborowski oraz jego syn post. Mateusz Zaborowski, postanowili za tym samochodem jechać. Funkcjonariusze starali się doprowadzić do zatrzymania volkswagena, wyprzedzili go i powoli, etapami tak spowolniali prędkość, aby jadący za nimi volkswagen zatrzymał się. Okazało się, że volkswagenem kierowała 24-letnia kobieta. Policjanci wezwali na miejsce patrol ruchu drogowego, w celu potwierdzenia swoich podejrzeń, co do stanu trzeźwości kierującej. Badanie wykonane przez mundurowych alko-testem wykazało, że kierująca miała ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z powiatu puckiego. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.