Złodziej samochodu i kasetek z pieniędzmi zatrzymany dzięki działaniom płockich policjantów Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działania płockich policjantów doprowadziły do zatrzymania 36-latka, który w sobotnie popołudnie w dwóch sklepach ukradł metalowe kasety z pieniędzmi, po czym podając się za policjanta, ukradł kobiecie samochód. W zaledwie dwie godziny od zgłoszenia podejrzany trafił w ręce policjantów, którzy odzyskali skradziony pojazd i gotówkę. Wkrótce sąd zdecyduje o dalszym losie mieszkańca powiatu.

W sobotnie popołudnie (24.04.2021 r.) policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży metalowej kasety z pieniędzmi w jednym ze sklepów na osiedlu Kolegialna. Jak relacjonowała ekspedientka, mężczyzna wszedł do sklepu, kierując się za ladę sklepową. Po odepchnięciu kasjerki wyrwał z lady metalową kasetę z utargiem i uciekł. W trakcie czynności na miejscu przestępstwa, policjanci otrzymali informację, że wpłynęło kolejne zgłoszenie kradzieży kasety z pieniędzmi w oddalonym o kilka ulic sklepie i najprawdopodobniej sprawcą kradzieży jest ten sam mężczyzna. W tym jednak przypadku ucieczkę złodzieja z łupem udaremnił świadek zdarzenia.

Do akcji zatrzymania podejrzanego o kradzieże wkroczyli policjanci. W trakcie dynamicznych działań okazało się, że podejrzany uciekał daewoo, ale uszkodził pojazd i pozostawił go na jednej z płockich ulic i najprawdopodobniej ucieka pieszo. Operacyjni ustalili, również, że podejrzany, aby uniknąć identyfikacji, zdjął z siebie wierzchnią odzież i wyrzucił ją do śmietnika. W trakcie ucieczki podejrzany podbiegł do kobiety parkującej pojazd i podając się za policjanta, polecił jej, by natychmiast wysiadała z pojazdu. Kiedy zdezorientowana sytuacją kobieta wysiadała, ten wsiadł za kierownicę i ją odepchnął, a później szybko odjechał.

Złodziej zaparkował skradziony pojazd na jednym z parkingów na terenie Płocka, tak aby nie być zauważonym przez patrolujących ulice policjantów. Szybko został namierzony przez operacyjnych policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Podejrzanym o kradzieże okazał się 36-letni mieszkaniec powiatu płockiego. W skradzionym renault przewoził metalową kasetę z pieniędzmi. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj w prokuraturze zatrzymany usłyszy zarzuty, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)