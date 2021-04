Wykazał się czujnością w czasie wolnym od służby Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju w czasie wolnym od służby zauważył 28-latkę i 2 mężczyzn w wieku 37 i 50 lat, których wizerunki utkwiły mu w pamięci. Osoby te podejrzewane były o kradzież kosmetyków o łącznej wartości ponad 11 tys. złotych. Dzięki czujności policjanta zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 23.04.2021 r., po godzinie 17.00 na terenie Buska-Zdroju. W czasie wolnym od służby kryminalny miejscowej jednostki Policji zauważył grupę trzech osób, dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Funkcjonariusz rozpoznał te osoby jako podejrzewane o kradzież kosmetyków do jakiej doszło na początku kwietnia w jednej z drogerii na terenie miasta. Ich wizerunki zarejestrowane przez sklepowy monitoring utkwiły w pamięci kryminalnego. Mundurowy od razu przystąpił do działania i poinformował o tej sytuacji dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju. Chwilę później cała trójka została zatrzymana. W wyniku ich przestępczego działania sklep oszacował straty na kwotę ponad 11 tys. złotych. Zatrzymani to mieszkańcy Kielc, którzy jak się okazało w przeszłości byli karani m.in. za podobne czyny. Dodatkowo przy jednym z mężczyzn policjanci ujawnili specjalistyczne urządzenie do ściągania zabezpieczeń ze sklepowych towarów. Ponadto w trakcie przeszukania mieszkania 28- latki, mundurowi zabezpieczyli kosmetyki rożnych marek oraz 3 gramy suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanych jako marihuana.

Po nocy spędzonej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, w tym 37- latek oraz 28-latka zarzuty w recydywie. Dzięki postawie policjanta będącego poza służbą, cała grupa niebawem będzie musiała wytłumaczyć się ze swojego postępowania przed sądem.

Za to przestępstwo w warunkach recydywy grozi kara nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / mw)