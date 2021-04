Samochód doszczętnie spłonął, zginęła jedna osoba. Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku na K-31 Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Poniedziałkowy poranek okazał się tragiczny dla kierującego hyundaiem, który poniósł śmierć uczestnicząc w wypadku z udziałem 4 pojazdów. Do zdarzenia doszło na drodze K-31 między Górzycą a Kostrzynem nad Odrą (powiat słubicki). W wyniku zderzenia trzy samochody zaczęły płonąć. Służby ratunkowe od razu przystąpiły do akcji ratunkowej. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku i prowadzą objazdy.

115 kilometr drogi K-31, między Górzycą a Kostrzynem nad Odrą – to tam w poniedziałek (26 kwietnia) po godzinie 7 doszło do wypadku drogowego, którego skutki okazały się tragiczne. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na prostym odcinku drogi, kierujący osobowym volkswagenem zatrzymał swój pojazd. Za nim jechała przewożąca drewniane palety ciężarówka, której kierowca widząc manewr poprzedzającego go pojazdu, także zaczął hamować. Pojazd zdołał się zatrzymać, co niestety nie udało się dwóm kolejnym samochodom. W naczepę ciężarówki uderzył osobowy hyundai, w który następnie uderzył samochód dostawczy. W wyniku zderzenia ciężarówka, hyundai i pojazd dostawczy zaczęły płonąć. Niestety doznane przez kierującego hyundaiem obrażenia spowodowały, że poniósł on śmierć na miejscu. Służby ratunkowe zapewniły pomoc pozostałym uczestnikom wypadku, którym nic poważnego się nie stało. Strażacy ugasili pojazdy, a policjanci zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Górzycy i Kostrzynie nad Odrą zorganizowano także objazdy, aby podróżni mogli ominąć ten odcinek drogi i sprawnie dotrzeć do celu.

Lubuscy policjanci każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby na drogach było bezpiecznie. Od początku roku w naszym wojewódzkie doszło do 128 wypadków, w których życie straciło 19 osób, a 133 zostały ranne. Jest to o 30 wypadków, 6 ofiar śmiertelnych i 50 osób rannych mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Aby te liczby z roku na rok były coraz niższe, poza działaniami funkcjonariuszy niezbędne jest także zaangażowanie samych kierowców. Ci, wsiadając za kierownicę pojazdu, powinni być trzeźwi, wypoczęci i skupieni. Dodatkowo powinni pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego. Skuteczna praca policjantów połączona z odpowiedzialną jazdą kierowców z pewnością korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach.

młodszy aspirant Mateusz Sławek

Zespół Prasowy

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim