Ślubowali na sztandar

"Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą w tym miesiącu złoży w sumie 25 nowych funkcjonariuszy. W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu uroczyście słowa te wypowiedziało 9 policjantów. Z uwagi na panującą epidemię, uroczystość ma skromniejszy, niż zazwyczaj, charakter. Teraz adepci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do swoich jednostek macierzystych. Przypominamy, że dobór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach, 7 dni w tygodniu o każdej porze.