Policjant w czasie wolnym od służby ujął nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz tomaszowskiej jednostki, będąc w czasie wolnym od służby zauważył passata, który swoją jazdę zakończył uderzając w przydrożne drzewo. Policjant, podejrzewając, że kierowca jest nietrzeźwy i może próbować uciekać od razu ujął go do czasu przyjazdu patrolu. Taka postawa po raz kolejny pokazała, że policjantem jest się nie tylko podczas służby.

25 kwietnia 2021 roku po godzinie 13:00 pomiędzy drogą krajową nr 91 a Żuchowicami funkcjonariusz tomaszowskiej jednostki, zauważył passata, który swoją jazdę zakończył uderzając w drzewo. Podejrzewał, że kierowca może być nietrzeźwy. Policjant od razu zareagował i podszedł do kierowcy. Była od niego wyczuwalna silna woń alkoholu. Aby mężczyzna nie oddalił się z miejsca, ujął go do czasu przyjazdu patrolu. Na miejscu była również kobieta, która widziała wcześniejszą jazdę nieodpowiedzialnego kierowcy. Jechał on z nadmierną prędkością od drogi krajowej nr 91 w kierunku Żuchowic. W pewnym momencie utracił panowanie i uderzył w drzewo. Po przyjeździe na miejsce patrolu tomaszowski policjant przekazał mężczyznę mundurowym. Kierowcą passata okazał się 22-letni mieszkaniec gminy Rozprza, który miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wkrótce usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, ponadto odpowie za jazdę bez wymaganych uprawnień.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Kierowanie bez uprawnień zagrożone jest karą grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów. Dziękujemy funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim za wspaniałą postawę.Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policjantem jest się nie tylko podczas służby.

(KWP w Łodzi / kp)