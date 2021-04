Ratownicy medyczni udzielili mu pomocy, a on „w podziękowaniu” wyzywał ich i groził pozbawieniem życia Data publikacji 26.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę podejrzanego o znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz groźby karalne. 30-latek uderzał rękami i kopał w karetkę pogotowia. Został zatrzymany w policyjnym areszcie celem wytrzeźwienia i przeprowadzenia dalszych czynności. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważenie ratowników medycznych oraz groźby karalne.

Do zdarzenia doszło 24 kwietnia br. około godziny 17:20 w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola. Policjanci udali się na interwencję związaną ze zgłoszeniem, z którego wynikało, że 30-letni mężczyzna źle się czuje i potrzebuje pomocy. Na miejscu funkcjonariusze zastali ratowników medycznych, którzy udzielali pomocy osobie opisanej w zgłoszeniu. „W podziękowaniu” za pomoc opatrywany mężczyzna wyzywał medyków, groził pozbawieniem życia, a następnie kopał i uderzał rękami w karetkę.

Policjanci zatrzymali agresora. Trafił on do policyjnego aresztu celem wytrzeźwienia i przeprowadzenia dalszych czynności. Badanie wykazało, że miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz za swoje zachowanie 30-latek odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)